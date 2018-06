Comprueba Salvador Valdés marcha de la economía en Granma

Una visita de trabajo para comprobar la marcha de múltiples sectores de la economía inició en Granma el Primer Vicepresidente de los Consejos de Estados y Ministros Salvador Valdés Mesa, acompañado por autoridades políticas y gubernamentales de la provincia.

El recorrido incluyó un diálogo con transportistas en la capital granmense, donde transmitió una felicitación a los trabajadores de ese sector en el territorio oriental y en Cuba, desde la Unidad Básica de Transporte Bayamo por celebrarse este 28 de junio el Día del trabajador del transporte.

El Primer Vicepresidente de los Consejos de Estados y Ministros Salvador Valdés Mesa visitó además la Unidad Económica de Bases Operadora de Contenedores Granma, según publica el portal digital de la televisión territorial.

Tomado de Radio Rebelde

