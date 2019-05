Comparte Díaz-Canel con pobladores de Moa

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez sostuvo un fraternal encuentro con pobladores del municipio minero-metalúrgico de Moa, a donde llegó como parte de la visita gubernamental que realiza a la provincia de Holguín.

Al salir de la planta niquelífera “Pedro Soto Alba”, el mandatario cubano realizó un periplo por la ciudad, donde visitó los centros nocturnos El Patio Español y la Discoteca, ambos sometidos a un proceso de reparación y rehabilitación en beneficio de los moenses.

En diálogo con los ciudadanos el presidente acotó que el Proyecto de Desarrollo Integral que vive Moa actualmente está diseñado para mejorar las capacidades del municipio y dotarlo de nuevos lugares que enriquezcan la cotidianidad y favorezcan el desarrollo pleno de los pobladores.

Díaz-Canel comenzó este miércoles en Holguín una visita de trabajo, acompañado por los titulares de ministerios y organismos.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.