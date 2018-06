Chequean programas de empleos e inversiones en Cuba

La Habana, Cuba. – El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, examinó el comportamiento del empleo y el estado de las inversiones que se acometen como parte del chequeo sistemático de una veintena de programas para el desarrollo de Cuba.

La ministra de Trabajo y Seguridad Social, Margarita González, destacó que a causa del proceso de reordenamiento laboral emprendido desde el 2009, se redujeron las plantillas infladas en el sistema presupuestado y el empresarial; y se incrementó la ocupación en el sector noestatal.

A los niveles de subempleo que persisten en la nación se refirió el primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministro, Salvador Valdés Mesa.

Comentó también sobre las personas que ejercen actividades económicas sin autorización y no pagan impuestos; y exhortó a buscar nuevas formas de empleo, como parte de los programas de desarrollo integral en los municipios.

Incorporar a los jóvenes al sistema de trabajo



El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz Canel, subrayó la importancia de cumplir con los lineamientos, que favorecen la incorporación al empleo de las personas en condiciones de trabajar, en particular los jóvenes.

El gobernante exhortó a los organismos de la administración central del Estado a prestar atención a los recién graduados, para que luego de cumplir el servicio social permanezcan en sus plazas, y destacó la necesidad de escuchar sus criterios.

Además abogó por defender el Código de Trabajo que es violado en ocasiones por el sector no estatal al incumplir el período de vacaciones de los trabajadores o exigir requisitos físicos para acceder a determinadas plazas.

La agenda del presidente cubano incluyó además el chequeo a varias inversiones que actualmente se realizan en el país e impactan de manera significativa en la economía.

Varias entidades, como Antillana de Acero, en La Habana; Acinox, de Las Tunas, y la planta Cloro Sosa, de Sagua la Grande, rindieron cuenta del estado de sus procesos inversionistas.

Durante la reunión se reconoció la marcha satisfactoria de esa gestión en Antillana de Acero y Acinox Las Tunas, evaluadas como aceptables por la Contraloría General de la República.

Al respecto, el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel, destacó lo indispensable que resulta este proceso inversionista para el amplio movimiento constructivo que se acomete en Cuba y para la exportación.

Como una inversión que no ha tenido buenos resultados, fue señalada la nueva Planta de Cloro Sosa de Sagua La Grande, donde los suministros nacionales y de importación, y las deficiencias en los aseguramientos y en la fuerza de trabajo calificada, han provocado atrasos en su puesta en marcha.

