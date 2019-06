Caracas y La Habana juntas en la misma trinchera

La Habana, Cuba. –Cuba y Venezuela tienen que estar unidas, afirmó el titular de la Asamblea Nacional Constituyente venezolana, Diosdado Cabello, al comentar su encuentro con el Primer secretario del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro, y con el presidente Miguel Díaz-Canel.

Cabello ofreció una rueda de prensa en el aeropuerto internacional habanero, poco antes de concluir su breve visita a Cuba, adonde vino, dijo, a tomar experiencias para la próxima organización, en julio, en Caracas, de la vigésimo quinta edición del Foro de Sao Paulo.

El Primer Vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela también denunció la continuación de la campaña mediática contra su país, encabezada por Estados Unidos, que mantiene, aseveró, un bloqueo que impide que lleguen alimentos y medicinas.

En ese sentido destacó la disposición de Cuba a recibir y operar a 4 niños venezolanos necesitados de una intervención quirúrgica.

El titular de la Asamblea Nacional Constituyente venezolana, Diosdado Cabello, subrayó que la Revolución Bolivariana no hará elecciones presidenciales para complacer a una oposición que ha perdido 23 de los últimos 25 comicios convocados.

La oposición venezolana no cree en las elecciones, porque de lo que se trata es de un pequeño grupo que se acostumbró a hacer usufructo del poder, subrayó el dirigente chavista.

Tras anunciar que próximamente se realizarán elecciones parlamentarias, señaló que este es el peor momento de la oposición, pues, aseguró, no tiene liderazgo y está dividida, frente a un Partido Socialista Unido de Venezuela que se mantiene sólido.

Cabello también criticó duramente al autoproclamado Grupo de Lima, a la OEA y al gobierno de Canadá, que se han prestado a la agresión encabezada por Estados Unidos contra la Revolución Bolivariana.

