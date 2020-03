Cancilleres de Cuba y Panamá sostendran conversaciones

Ciudad de Panamá. – El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, y su homólogo panameño, Alejandro Ferrer, sostendrán conversaciones oficiales en el Palacio Simón Bolívar, en la Ciudad de Panamá.

El programa del visitante incluye un recorrido por áreas del inmueble que atesora la sala donde sesionó el Congreso Anfictiónico, un intercambio con Pedro Miguel González, secretario general del Partido Revolucionario Democrático, y con panameños solidarios con Cuba.

Como parte de su primera visita oficial a Panamá, el canciller Bruno Rodríguez sostuvo un encuentro con miembros de la Asociación Martiana de Cubanos Residentes en ese país.

El diplomático habló sobre los esfuerzos para salir adelante en medio de los obstáculos impuestos por el gobierno estadounidense, y sobre el papel que pueden desempeñar los cubanos en el exterior para romper el cerco y buscar vías que beneficien a la economía nacional.

