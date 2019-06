Canciller de Cuba agradece apoyo mundial por cese del bloqueo

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, reconoció hoy la solidaridad de países que alzan sus voces para demandar el fin del bloqueo estadounidense hacia la isla y rechazan la Ley Helms-Burton.

Rodríguez agradeció las posturas de apoyo a la nación caribeña frente al recrudecimiento de la hostilidad de la política de Washington, en especial el bloqueo impuesto desde hace casi 60 años.

Amigos de Cuba desde distintas latitudes del mundo, alzan sus voces para demandar el fin del bloqueo y rechazar la Ley Helms-Burton; nuestra sincera gratitud por estas múltiples manifestaciones de solidaridad con la Isla, escribió en su cuenta de Twitter.

Días atrás, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, afirmó que la reciente visita a la isla del comisario de Cooperación Internacional y Desarrollo de la Comisión Europea, Neven Mimica, reafirmó que muchos países europeos se oponen a la Ley Helms-Burton.

