Cada compromiso, un Moncada victorioso (+ Fotos)

¡Trabajemos todos por hacer de cada día del almanaque un 26, de cada mes del calendario un julio, de cada compromiso un Moncada victorioso! expresó el presidente Miguel Díaz-Canel en la celebración del Día de la Rebeldía Nacional.

El General de Ejército Raúl Castro, primer secretario del Partido, presidió también el acto realizado en la Plaza de la Patria en Bayamo, a 66 años del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

Díaz-Canel recordó que allí el Comandante en Jefe presidió por última vez un acto conmemorativo de la gesta del 26 de julio tradición iniciada hace 60 años cuando miles de campesinos tomaron la Plaza de la Revolución José Martí.

Hablo, dijo, en nombre de los agradecidos que aceptamos el desafío de empujar un país, conscientes de la extraordinaria historia heredada y el compromiso de no fallarles a los héroes de la Patria ni al pueblo.

Qué peso tan descomunal tiene la historia en nuestras vidas, expresó el presidente Miguel Díaz Canel al mencionar sitios entrañables para quien se sienta cubano, como La Demajagua, Yara, Dos Ríos, la Sierra Maestra, Las Coloradas, que hacen estremecerse de respeto y culto al heroísmo.

Evocó a Ñico López, uno de los jefes del asalto al cuartel de Bayamo, y significó cómo eran hermanos, más que amigos, aquellos que pusieron por delante a la nación, que pensaron al país como una familia.

Díaz Canel llamó a fortalecer la espiritualidad, el civismo, la decencia, la disciplina social y el sentido del servicio público, porque -dijo- ningún progreso sería duradero si el cuerpo social se descompone moralmente.

Subrayó que las acciones del 26 nolograron el objetivo, pero a pesar del dolor los sobrevivientes no se lamentaron nunca y crearon un movimiento con un programa liberador que conserva plena vigencia.

En el acto central por el 26 de Julio, el Presidente Miguel Díaz Canel abordó el escenario hostil que rodea a Venezuela, con reiterados intentos por derrocar a la Revolución Bolivariana, a la que le ratificó el respaldo absoluto de Cuba.

Más adelante señaló que antes de 1959 nuestra tierra era el feudo de compañías estadounidenses, en contubernio con políticos corruptos y al amparo de las fuerzas militares al mando del dictador Fulgencio Batista.

Díaz Canel destacó que la Ley de Reforma Agraria constituyó la primera gran nacionalización y el mayor acto de justicia social, demandado por el pueblo, y fue también el punto de ruptura, el cruce de Rubicón, como ha dicho el General de Ejército Raúl Castro.

Aquellos que se creían dueños de Cuba, negados a perderla, desataron desde entonces una guerra no declarada que ha vivido breves pausas, pero no ha tenido fin, enfatizó.

El Presidente Miguel Díaz Canel afirmó, en el acto por el 26 de Julio, que la Ley Helms Burton se fabricó como un engendro jurídico donde se mezclan los afanes imperiales de dominio, y el revanchismo de los nostálgicos del batistato.

Los descendientes de aquella caballería campesina y mambisa que tomó la Plaza para saludar a la Revolución victoriosa, heredó la tierra y los machetes de sus antepasados y no dudarían en blandirlos bien afilados contra quienes intenten arrebatarles la tierra que esa Revolución les entregó, advirtió.

Díaz Canel refirió los cuantiosos daños del bloqueo, que tras seis décadas las pérdidas acumuladas ascienden a más de 922 mil 600 millones, considerando la depreciación del dólar ante el oro.

La heroica familia cubana es capaz de resistir con dignidad el asedio y seguirse amando aun en la distancia, porque nada ni nadie puede dividirla, subrayó.

Díaz-Canel denunció que el gobierno de Estados Unidos declara públicamente los fondos destinados a la subversión e inventa pretextos falsos para incorporarnos a listas espurias y así justificar el bloqueo.

El presidente subrayó que no nos dejaremos distraer con presiones y amenazas y continuaremos trabajando por la invulnerabilidad económica y militar del país, entre otras tareas, con la premisa de que al imperialismo ni un tantico así, frase del Che y enseñanza permanente de la Revolución.

También destacó los resultados que hicieron que Granma ganara la sede del acto por el 26, aunque apuntó que las autoridades del territorio reconocen que están lejos de las potencialidades.

Más adelante y tras llamar a cuidar las costosas inversiones en el transporte, la industria y otras áreas, Díaz-Canel señaló que el gobierno y los ciudadanos deben impedir que se maltrate, ensucie o descuide lo que tanto costó.

El presidente Díaz-Canel argumentó en Granma que si el Gobierno se consagra a mejorar la vida de los ciudadanos, Gobierno y ciudadanos deben impedir que se maltrate, ensucie, descuide, lo que tanto costó adquirir.

Afirmó que para sostener todas las medidas de alto beneficio social que sean posible, como el reciente aumento salarial al sector presupuestado, se necesita producir más y elevar la calidad de los servicios

Vamos por más no es una consigna, sino la respuesta a quienes quieren robarnos. No nos entendemos es la concreción en la práctica de la voluntad de no dejarnos doblegar por las amenazas, subrayó en el acto presidido también por Raúl.

El mundo verá lo que somos capaces de hacer y el mundo nos acompañará en nuestra resistencia. Es hora de hacer un nuevo y urgente llamado a su conciencia, subrayó Díaz-Canel.

En el acto político-cultural por el 26 de Julio, el Primer Secretario del Partido en Granma, Federico Hernández, recordó el último discurso de Fidel, justo en la Plaza de la Patria de Bayamo, y le agradeció por entregarnos la obra inmensa de la Revolución, al igual que a Raúl por sus enseñanzas y orientaciones.

Repasó los logros más relevantes de la provincia en el último período, y ratificó que avanzaremos en marcha indetenible, porque para los cubanos solo hay una alternativa: la victoria.

En el acto central por el 26 de Julio, la pionera Jeidy González subrayó el orgullo de los más pequeños de vivir en un país que defiende por sobre todo la felicidad y la sonrisa.

Migdalia Chacón, estudiante de Licenciatura en Contabilidad, afirmó que nuestro pueblo resiste y vencerá la hostilidad que nos impone Estados Unidos.

