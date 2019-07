Buque escuela de la Armada venezolana realiza visita oficial a Cuba (+Fotos)

La Habana, Cuba. – El buque escuela Simón Bolívar, de la Armada de la República Bolivariana de Venezuela, llegó a Cuba en visita oficial, como parte de su crucero Trigésimo Primero de instrucción al exterior.

A su arribo a la bahía de La Habana, la nave disparó 21 salvas de artillería, reciprocadas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de la isla desde la fortaleza de San Carlos de la Cabaña, como gesto de bienvenida.

Una vez atracado en la terminal de cruceros habanera, la encargada de negocios de la embajada de Venezuela en Cuba, Milagro Sambrano, recibió a la tripulación del barco, que realiza una travesía por 5 países de América Latina y el Caribe.

El comandante de la nave, contralmirante Alexander Rivero, señaló que este viaje de instrucción se realiza para la formación de los cadetes de la Marina bolivariana, y se utiliza, además, para llevar un mensaje de paz a los pueblos.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.