Brigada Nórdica comprometida con respaldo a la Revolución Cubana

Artemisa, Cuba.- Admiramos al pueblo cubano que demuestra su resistencia y firmeza en la construcción de una patria socialista, siempre dispuesto a defender su soberanía, libertad e independencia, afirmó la joven sueca Jennié Claker.

La integrante de la Brigada Nórdica de Solidaridad con Cuba, que por estos días visita a la isla, expresó que la solidaridad de médicos y maestros cubanos es referencia en el mundo, y señaló que la vida y obra de Fidel están presentes en cada habitante del país caribeño.

Ratificamos nuestro compromiso, puntualizó, de respaldar esta obra única en el orbe, y el legado del Comandante en Jefe, un gigante de las ideas.

El contingente 61 de la Brigada Nórdica, integrado por alemanes, suecos, daneses y británicos, permanecerá en Cuba hasta el próximo 6 de enero, y participará en diversas actividades relacionadas con los festejos por el aniversario 59 del triunfo de la Revolución Cubana.

Los jóvenes visitantes permanecen en el Campamento Internacional Julio Antonio Mella, situado en la localidad de Caimito, en la occidental provincia de Artemisa.

