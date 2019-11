Brigada médica cubana en Bolivia: Misión cumplida

La Habana, Cuba. – El canciller Bruno Rodríguez y el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal, recibieron a otro grupo de colaboradores cubanos que arribó a La Habana, procedente de Bolivia.

Retornan con el deber cumplido y la moral muy alta, expresó el viceministro del sector, Alfredo González, en la bienvenida en el Aeropuerto Internacional José Martí.

Cuando Evo renunció, en ese mismo instante comenzó a llorar Bolivia, dijo la doctora Maidalys Bravo, quien recordó que en La Paz llovía sin parar, el frío y el color gris invadía el paisaje y sentenció: En esas condiciones está hoy la Amazonía boliviana, así están los más humildes, las personas nobles y así regresamos nosotros.

El cirujano granmense José Jorge Sánchez asegura que cuando las carreteras estaban bloqueadas, bolivianos hicieron una cadena para que pasaran los médicos cubanos y les gritaban que no se fueran que los protegerían.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.