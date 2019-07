Asistentes a Barrio Debate en Las Tunas en contra de Ley Helms-Burton

Las Tunas, Cuba. – Con intervención del doctor Ricardo Alarcón de Quesada aconteció en Las Tunas el barrio debate del proyecto Hacemos Cuba, frente al Museo Provincial Mayor General Vicente García y donde se condenó a la Ley Helms-Burton.

El diplomático y ex presidente del Parlamento explicó que mediante la Ley Helms Burton el gobierno de Estados Unidos hace imposible una relación normal entre vecinos.

Alarcón de Quesada se refirió a ese engendro como Ley de la esclavitud, porque es un cinismo atroz llamarla de la Libertad, y se remitió a nuestras luchas al recordar la frase legendaria en Las Tunas de preferir a la ciudad primero quemada antes que esclava.

El profesor tunero Eugenio Ramos acotó como panelista la negativa de devolver sitios que piden reclamar porque no existen las instalaciones antiguas, y las actuales las usa el pueblo.

?

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.