Advierte Raúl Castro que vuelven a subestimar a nuestros pueblos

Por: Angélica Paredes López

Caracas, República Bolivariana de Venezuela.- “El ALBA tiene como tarea estratégica e impostergable la defensa mancomunada de la República Bolivariana de Venezuela”, afirmó en Caracas

el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, General de

Ejército Raúl Castro.

Al pronunciar su discurso en la XV Cumbre de la Alianza Bolivariana para

los Pueblos de Nuestra América, Raúl denunció que “la amenaza militar, la

hostilidad y la agresión económica del imperialismo estadounidense contra

Venezuela, la acometida neoliberal para revertir las conquistas sociales,

la injerencia contra la soberanía de los gobiernos progresistas, los

intentos de desmontar los progresos en la integración de América Latina y

el Caribe, desestabilizan la región y plantean peligros a la paz y

seguridad regionales”.

“Vuelven a subestimar a nuestros pueblos”, expresó el presidente cubano.

Raúl proclamó el invariable respaldo a la Revolución Bolivariana y la

unión cívico-militar de su pueblo.

Más adelante, condenó “las medidas coercitivas unilaterales y la

injerencia externa contra el proceso bolivariano y chavista, que amenazan

la paz y el diálogo entre venezolanos, con propósitos desestabilizadores y

generan penurias a su población”

El presidente cubano rechazó la exclusión del presidente Nicolás Maduro de

la VIII Cumbre de las Américas que se realizará en Perú en el mes de

abril. “esta ilegal decisión es inaceptable e injerencista, a la vez que

retrotrae el hemisferio a etapas que parecían superadas”, aseveró.

En otro momento de su intervención, Raúl afirmó que “no le reconocemos

tampoco a la desprestigiada Organización de Estados Americanos autoridad

moral para dar lecciones de democracia, gobernabilidad o constitucionalidad”.

“La única solución a los problemas venezolanos está en las manos de los

propios venezolanos”, aseguró el mandatario cubano.

El General de Ejército Raúl Castro concluyó su discurso evocando a

“Bolívar y Martí, Fidel y Chávez, quienes nos legaron enseñanzas

invaluables, entre ellas la lealtad y los principios”.

“Las lecciones nos muestran el rumbo a seguir en esta hora decisiva de la

Patria grande, que nos reclama unidos para forjar juntos nuestra segunda y

definitiva independencia”, afirmó el presidente cubano.

(Visited 1 times, 25 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.