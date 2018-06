Acogerá Santiago de Cuba Taller de Historia sobre el Moncada

Santiago de Cuba. – El 22 y 23 de junio sesionará en la ciudad de Santiago de Cuba el Taller Nacional Aniversario 65 de los hechos del 26 de julio de 1953, destinado a debatir sobre aquellos históricos acontecimientos.



Al evento asistirán especialistas de instituciones científicas vinculadas a la Historia, la Universidad de Oriente, miembros de la Unión de Historiadores de Cuba y la Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado.

Los participantes compartirán resultados de investigaciones, expondrán trabajos socioculturales de instituciones patrimoniales y debatirán el proyecto para la creación de la Red de Museos vinculados con los hechos del 26 de Julio.

La apertura del Taller en el Salón de los Vitrales de la Plaza de la Revolución de Santiago de Cuba estará a cargo del doctor Mario Mencia Cobas, Premio Nacional de Historia, quien impartirá una conferencia sobre la efeméride del Moncada.

