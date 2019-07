Abandera Díaz-Canel a delegación a Panamericanos

La Habana, Cuba. – A ganar y vamos por más, cada victoria también será una victoria de la Patria y de la Revolución, expresó el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz Canel a la delegación cubana que participará en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, luego de abanderarla hoy en el Memorial José Martí, en La Habana.

Les deseó éxitos a los atletas y destacó los resultados alcanzados recientemente en competencias internacionales, lo cual, dijo, da la certeza de que será una delegación triunfante.

Díaz Canel reiteró que en medio de agresiones imperiales, aquí nadie ha perdido el sueño y avanzaremos en nuestros programas de desarrollo económico y social.

El presidente cubano entregó la bandera nacional al tricampeón olímpico y quíntuple titular mundial de lucha grecorromana, Mijaín López, escoltado por el judoca Iván Silva y el badmintonista Osleni Guerrero.

Luchemos en cada escenario con el valor y la dignidad que lo hicieron nuestros héroes y mártires y hagamos realidad nuestros propósitos competitivos inspirados en Fidel exhortó la judoca Idalys Ortiz, multimedallista olímpica y mundial, en el abanderamiento en La Habana de la delegación cubana que participará en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú.

Al leer el compromiso de la comitiva, la atleta aseguró que batallarán para mejorar los resultados alcanzados en Toronto, pero sobre todo regresarán con las medallas del honor y la dignidad como mejor regalo a nuestro pueblo.

Hagamos que el desafío Lima se inscriba con honor en la rica historia de nuestro deporte, enfatizó el presidente del INDER, Osvaldo Vento.

Destacó que constituirá otra motivación el compromiso vinculado a la coincidencia del inicio oficial de los Juegos con la fecha en que celebraremos el Día de la Rebeldía Nacional.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.