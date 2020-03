Título de taekwondo cubano en Torneo Open de Costa Rica

Costa Rica. – A la reciente clasificación olímpica, el taewondoka cubano Rafael Alba sumó este viernes el título en la división de más de 80 kilogramos del Torneo Open, categoría G2, que se celebró en la ciudad costarricense de Heredia.

El doble campeón mundial repitió en la final el éxito sobre el estadounidense Yonatan Jily que le había garantizado su presencia en Tokio, ahora con convincente marcador de 10 puntos por 0.

Con su triunfo Alba sumó 20 puntos y ocupa el lugar 11 en el ranking de la Federación Mundial de la disciplina, que servirá para conformar el organigrama de la venidera cita olímpica.

En la jornada, la cubana Arletty Acosta se adueñó de la presea de bronce en la categoría de menos 67 kilos, mientras que Yadier Limonta en la división de menos 80 kilos y Yamitsi Carbonel en más de 67, quedaron fuera del podio.

