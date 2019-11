Tenis de Mesa Máster en La Habana

La Habana, Cuba. – Juan Vila, presidente de la Unión Latinoamericana de Tenis de Mesa, al valorar el Campeonato Latinoamericano Máster, declaró que más de 200 jugadores manifiestan que la convocatoria ha sido muy buena.

Vila señaló que en esta competencia se trata de ver el deporte desde otra óptica, una de plena confraternidad, y agregó que la familia del tenis de mesa vive días de gozo en La Habana, donde los atletas de décadas anteriores, tienen la oportunidad de consolidar la amistad de muchos años.

El coliseo de la Ciudad Deportiva verá en acción esta vez a muchos de los que en anteriores ocasiones están desde las vallas.

La cita comenzó con las disputas por equipos y tendrá acciones hasta el próximo sábado, luego de repartir premios también en Dobles e Individuales; además de estrenar la llamada categoría Absoluta en la que se enfrentarán los campeones de cada uno de los rangos de edades para definir el rey de todos.

