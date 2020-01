Renovados contratos de peloteros cubanos en Japón

La Habana, Cuba. – La renovación de contratos de cuatro peloteros cubanos que juegan en Japón, tuvo lugar esta tarde en la Ciudad Deportiva con la presencia de autoridades de la Federación Cubana de Béisbol y de la Liga Profesional Nipona.

Alfredo Despaigne y Yurisbel Gracial firmaron por otros dos años con el afamado club japonés Halcones de SoftBank, al tiempo que el contrato de Liván Moinelo continuó vigente.

Ariel y Raydel Martínez rubricaron por uno y dos años, respectivamente, con los Dragones de Chunichi, equipo al que se suma el destacado lanzador camagüeyano Yariel Rodríguez, también por 12 meses.

Este jueves a las cuatro de la tarde los peloteros cubanos Rayco Santos, César Prieto y Yoanni Yera firmarán en la Ciudad Deportiva sus respectivos contratos para jugar en el béisbol mexicano.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.