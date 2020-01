Recibe Javier Sotomayor importante premio en España

Barcelona, España.- El ex saltador de altura cubano Javier Sotomayor recibió este lunes el premio Mito del Deporte, durante la gala que celebra el prestigioso diario español Mundo Deportivo.

En la gala que se celebró en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, en la ciudad de Barcelona, participaron más de 800 personalidades vinculadas al mundo del deporte y sirvió para reconocer a notables figuras en 13 categorías.

Una sobresaliente trayectoria, en la que estableció el vigente récord mundial de la especialidad, avalaron la designación del también conocido como el Príncipe de las Alturas en el apartado reservado para grandes atletas, y que hace un año recayó en el legendario saltador de longitud estadounidense Bob Beamon.

La prestigiosa publicación reconoció al motociclista Marc Márquez y la futbolista Jenni Hermoso, ambos de ESPAÑA, como los mejores atletas durante el último año.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.