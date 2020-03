Más boletos olímpicos para gladiadores cubanos

Canadá. – Cuba aseguró presencia con equipo completo en la lucha grecorromana de los Juegos Olímpicos de Tokio, al firmar este viernes 4 cupos en el torneo clasificatorio continental celebrado en la ciudad canadiense de Ottawa.

Luis Orta ganó la división de 60 kilogramos al vencer por 7-0 en la final al estadounidense Ildar Hafizov; Yosvani Peña llegó al trono de los 77 kilos gracias a su superioridad técnica ante el mexicano José Vargas, y Gabriel Rosillo fue el mejor en los 97 kilos con su triunfo por 11-7 sobre Tracy Hankok, de Estados Unidos.

Al avanzar a la final de los 87 kilos, Daniel Gregorich también aseguró plaza olímpica, pero una lesión le impidió luchar por el cetro de su categoría.

En esa modalidad ya habían clasificado Ismael Borrero y Oscar Pino, y hoy bucarán sus boletos las cuatro féminas inscritas en la lid.

