Los favoritos por plata en Torneo de Boxeo Playa Girón

Las sorpresas se mantuvieron ausentes este lunes y todos los favoritos pelearán hoy por plata en el Torneo Nacional de Boxeo Playa Girón, que concluirá un día después en el Palacio de los Deportes Rafael Fortún de Camagüey.

La velada selló el reparto de bronces con acciones en 8 categorías y acogió entre sus ganadores a los reyes de la edición precedente Andy Cruz, Roniel Iglesias, Arlen López, Julio César La Cruz y Yosbany Veitía.

Siempre voy de menos a más en las competencias, y por eso estuve mejor ahora, además de que este rival fue menos exigentes que el anterior, comentó el ligero welter Andy, luego de disponer 5 a 0 de Joaquín Hernández.

Igualmente sin complicaciones selló el welter Iglesias el 5 a 0 decretado por los jueces en detrimento de Yordan Barrera, poco antes de que el prometedor mediano Yoenlis Hernández acuñara un veredicto similar ante Alex Pérez.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.