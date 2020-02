Logró triplista cubana medalla de plata

España. – La triplista cubana Liadagmis Povea, logró la medalla de plata en el mitin de atletismo con sede en Madrid, España, que será el último del tour mundial bajo techo en la actual temporada.

Povea, ganadora de la presea de bronce del triple salto en la cita centrocaribeña de Barranquilla 2018, clavó los pinchos a la distancia en más de 14 metros, para terminar segunda en su estreno competitivo del actual año.

La cubana solo quedó por detrás de la venezolana Yulimar Rojas, campeona mundial de Doha 2019, que consiguió su mejor registro de por vida con una extraordinaria marca de 15.43 m, para acercarse a solo siete centímetros de igualar el record del orbe en esa prueba.

Este viernes competirá por la isla en ese evento el saltador de longitud Juan Miguel Echevarría, monarca en el certamen universal bajo techo de Birmingham 2018, y medallista de bronce en la cita del orbe al aire libre de Doha, el pasado año.

