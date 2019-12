Listos los catorce cubanos para preolímpico de voleibol

La Habana, Cuba. – Con la incorporación de Roberlandy Simón y Roamy Alonso, se completó el listado de los 14 cubanos que participarán en el torneo preolímpico de voleibol de Norte, Centroamérica y el Caribe, previsto para efectuarse del 10 al 12 de enero próximo en Vancouver, Canadá.

Simón y Alonso se sumaron a los 12 escogidos por el director técnico Nicolás Vives para asistir al certamen que otorgará al campeón el boleto Norceca para los Juegos Olímpicos de Tokio.

Ambos voleibolistas cubanos jugaron en el último de los tres partidos de preparación que el equipo Cuba celebró junto al equipo chileno, este último buscará la plaza sudamericana, pero en calidad de anfitrión.

Según lo previsto, la selección cubana partirá hacia Canadá el 8 de enero, pero el venidero fin de semana topará con el equipo de Venezuela, también con las aspiraciones de conseguir el cupo olímpico por Sudamérica.

