Jhoen Lefont impuso dos records en un día

La Habana, Cuba. – El recordista mundial y guinness en Dominio del Balón, Jhoen Lefont, impuso hoy otras dos marcas flotando en el agua, en el capitalino Complejo de Piscinas Baraguá.

Lefont logró dar 167 toques en un minuto flotando en el agua y, además, y se desplazó 500 metros nadando manteniendo el balón en equilibrio sobre la cabeza, marca que le dedica a La Habana.

En esta ocasión, el delfín cubano del fútbol, además de dedicarle su éxito a los 5 siglos de la capital, felicitó a los periodistas cubanos en el Día de la Prensa.



