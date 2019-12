Inicia Copa Andrés Pérez de Natación

La Habana, Cuba. – Con la presencia de los mejores nadadores de las categorías mayor y juvenil de la Escuela Marcelo Salado, iniciará desde hoy y hasta el día 21 la Copa Andrés Pérez de natación de curso corto, en el capitalino Complejo de Piscinas Baraguá.

Según el calendario general dispuesto por el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, a partir de las 4 de la tarde, se desarrollan las finales en cada categoría.

Igualmente se dio a conocer a quienes hasta hoy ya fueron inscritos en los diferentes estilos y distancias, entre ellos la más distinguida de la isla, la baracoense Elisbet Gámez, quien será vista en acción en 50, 100, 200 y 400 metros libre.

Con los mejores tiempos en los 800 y 1 500 metros libre aparecen Rodolfo Falcón Junior y Mayté González, favoritos para llevarse el triunfo en estas pruebas de largo aliento.

