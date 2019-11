Industriales gana y recibe una bocanada de aire

La Habana, Cuba. – Industriales salvó la honra frente a Las Tunas 12 carreras por 3, victoria a la cuenta del relevista Yaniesky Duardo, destacaron en la ofensiva capitalina Frederich Cepeda y Yordanis Samón, autores de vuelacercas en el juego aplazado por problemas de salud de los jugadores capitalinos.

Hoy comienzan dos subseries, los líderes camagüeyanos reciben a los campeones tuneros, y los santiagueros, ubicados en la segunda plaza, visitan a los cienfuegueros.

Los duelos entre Matanzas e Industriales iniciarán mañana, debido al retraso en el compromiso de los habaneros ante los tuneros; el jueves matanceros y capitalinos realizarán 2 partidos desde las 10:00 de la mañana.

Camagüey está en la vanguardia con 39 éxitos, Santiago de Cuba acumula 38, Matanzas 37, cienfuegueros y tuneros marchan igualados a 3 y media victorias de la cima, e Industriales en el final a 7 triunfos de la vanguardia.

