Fortalecen vínculos Cuba y Haití

La Habana, Cuba. – Un Acuerdo de Cooperación Deportiva se rubricó en La Habana entre los Comités Olímpicos de Cuba y de Haití con el objetivo de establecer el marco legal de intercambio entre ambos países.

Rubricaron el documento Roberto León Richards, titular del Comité Olímpico Cubano, y su homólogo de la nación hermana, Hans Lanser, quien realiza una visita oficial a La Habana acompañado del Secretario General del Comité Olímpico Haitiano Alain Jean-Pierre.

Lanser expresó que a partir de ahora se abrirá un nuevo camino en la colaboración deportiva entre las dos naciones, mientras que León Richards ratificó fortalecer las relaciones entre ambos pueblos.

La firma del Acuerdo de Cooperación entre los Comités Olímpicos de Cuba y de Haití incluye el deporte comunitario, recreativo y de alto rendimiento entre otras áreas, y el intercambio en la lucha contra el dopaje.

