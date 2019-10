Deporte cubano extiende denuncia al bloqueo

La Habana, Cuba. – El Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, INDER, publicó las principales afectaciones del movimiento deportivo cubano a causa del bloqueo estadounidense entre abril del pasado año y marzo del actual.

Las pérdidas se acercaron a los 684 mil dólares debido a gastos para adquirir implementos, pagar visados en terceros países, engorrosas transferencias financieras e imposibilidad de cobrar premios.

Destacan los más de 110 mil dólares retenidos a jugadores y árbitros cubanos de voleibol; la Asociación de Fútbol de Cuba no ha podido ingresar 910 mil asignados por proyectos de la CONCACAF.

La empresa Cubadeportes se ha visto privada de obtener más de 2 millones y medio de dólares; los peloteros no pueden acceder legalmente a las Grandes Ligas ni cobrar premios de la Serie de Caribe, y hay mucho más.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.