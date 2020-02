Dan a conocer el lema de los juegos de Tokio

Japón. – Unidos por la emoción será el lema de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020, anunció el comité organizador.

El lema se exhibirá únicamente en inglés en una variedad de entornos y aplicaciones, particularmente en los lugares de eventos deportivos, en la decoración de las calles de Tokio en los productos con licencia.

Según los organizadores, la frase resume las ideas y los conceptos que la ciudad anfitriona desea compartir con el mundo durante el evento deportivo estival.

El lema olímpico expresa la esperanza de que espectadores, voluntarios y atletas de más de 200 Comités Olímpicos Nacionales y el Equipo Olímpico de Atletas Refugiados, reunidos en Tokio este verano, así como millones de personas que sigan las competiciones por televisión y en línea a lo largo del mundo, entiendan que les unen más cosas que las que les separan.

