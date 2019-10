Cinco judocas cubanos a Grand Slam de Abu Dhabi

La Habana, Cuba. – Kaliema Antomarchi e Iván Silva lideran un grupo de 5 judocas cubanos que participará en el Grand Slam de Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, los días 24, 25 y 26 próximos.

Según el comisionado nacional Rafael Manso, los atletas competirán en ese antepenúltimo evento del Judo World Tour junto a Maylín del Toro, Onix Cortés y Orlando Polanco.

Antomarchi, reciente ganadora del oro en la división de los 78 kilos en certamen de similar rango en Brasil, por sus mil puntos reportados, ahora aparece en el lugar 8 del ranking mundial y quinta en el olímpico con vistas a la clasificación para Tokio 2020.

Ese último escalafón cierra en mayo el año venidero, y además de Kaliema, por Cuba hasta el momento hay otros con cupos directos, más otro por cuota continental.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.