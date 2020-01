Anuncian preselección cubana al Preolímpico de Arizona

La Habana, Cuba. – Con el último out de la 59 Serie Nacional y tras la premiación del nuevo campeón: Matanzas, la Dirección Nacional de Béisbol informó la preselección de la que saldrá el equipo que representará a Cuba en el torneo preolímpico, convocado del 22 al 26 de marzo en Arizona, Estados Unidos.

El grupo está compuesto por 36 nombres, quienes comenzarán su preparación en el Estadio Latinoamericano desde el 3 de febrero, bajo la mirada de un grupo de entrenadores, encabezado por el camagüeyano Miguel Borroto, ratificado al frente del conjunto en busca del cupo olímpico hacia Tokio 2020.

Ligeros cambios respecto a la nómina presentada en el Premier 12, el grupo está conformado por cinco receptores, 11 jugadores de cuadro, 5 jardineros y 15 lanzadores, de los que saldrán los 24 definitivos que harán el viaje a tierra norteña en la segunda quincena de marzo.

“Es un grupo que irá con la misma mentalidad que fuimos al Premier, luchar por ese cupo olímpico que tanto anhela el pueblo cubano. Será de nuevo difícil, pero no imposible”, afirmó el mentor Borroto minutos después que la prensa conociera la nómina de la preselección.

En la justa, nuestra llave será la B junto a Canadá, Colombia y Venezuela; mientras en la A figura Estados Unidos, Nicaragua, Dominicana y Puerto Rico. El sistema de competencia establece que avanzan dos a la segunda ronda en la cual chocarán con los otros dos de la llave contraria en busca del único pasaporte hacia la capital nipona que se entregará.

Receptores: Ariel Martínez, Yunior Ibarra, Frank Camilo Morejón, Yosvany Alarcón, Yendry Téllez.

Jugadores de cuadro: Yordanis Samón, Bárbaro Erisbel Arruebarruena, Raúl González, César Prieto, Yurisbel Gracial, Dayán García, Edilse Silva La O, Pavel Quesada, Jeferson Delgado, Alexander Ayala, Leslie Anderson.

Jardineros: Yoelkis Guibert, Roel Santos, Alberto Calderón, Frederich Cepeda Cruz, Alfredo Despaigne. Rodríguez

Lanzadores: Carlos Juan Viera, Yosimar Cousin, Yariel Rodríguez, Frank Luis Medina, Yoennis Yera, Lázaro Blanco, Freddy Asiel Álvarez, Yudiel Rodríguez, Liván Moinelo, Raidel Martínez, Ángel Sánchez, Andy Rodríguez, Yamichel Pérez, Brian Chi Montoya, Miguel Lahera

Colectivo técnico: Miguel Borroto, José Eumelio Hernández, Pedro Luis Lazo Iglesias, Raciel Sánchez, Alexander Ramos

