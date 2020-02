Tony Ávila Anuncia concierto en el Teatro Carlos Marx

La Habana, Cuba. – El popular trovador matancero Tony Ávila ofrecerá el próximo 22 de febrero un concierto en el capitalino Teatro Carlos Marx para festejar sus 10 años de vida artística.

En declaraciones a Radio Reloj, el carismático cantautor subrayó que hará un recorrido por los 4 discos producidos en su primera década, con canciones de siempre y temas nuevos entre los que sobresalen La yunta de bueyes, Corazonada y Don Dinero.

Para esa ocasión interpretará conocidas melodías, como La choza de Chacho, Timbiriche, Pa´que vuelvas y Títere, y tendrá entre sus invitados al grupo vocal Sampling, Jorgito Camancóla, Ray Fernández, Juan Kémell, César López, Vania Borges y Omara Portuondo.

Tony Ávila presentó este jueves en la Feria Internacional del Libro el DVD Atrapasueños, audiovisual producido por la EGREM de un concierto en el Teatro Nacional hace 2 años.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.