Rechazo al bloqueo en Feria del Libro

La Habana, Cuba.- Novedosos textos sobre el asedio contra Cuba de las sucesivas administraciones de Estados Unidos presentará la Editorial Capitán San Luís en la Feria Internacional del Libro de La Habana.

Entre ellos figura Entre Republicanos y Demócratas. 25 años de agresiones contra Cuba, del profesor e investigador José Luís Méndez.

El otro se denomina Una fecunda labor frente a las agresiones contra la educación, la ciencia y la cultura, del Doctor en Ciencias Pedro Etcheverry; y se prevé la premiación del Concurso de Literatura Policial Aniversario de la Revolución, con la exposición de la novela Havana Story o el simple arte de no poder escribir, de Gaetano Longo.

También en la Feria Internacional del Libro de La Habana que se celebrará en febrero se exhibirán historietas y fotonovelas, con la presencia de actores de la serie televisiva Tras la huella, entre ellos: Un caso desconocido y Caso ausente.

