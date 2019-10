Prima Ballerina Assoluta Alicia Alonso, ejemplo a seguir

La Habana, Cuba. – La subdirectora artística del Ballet Nacional de Cuba, Viengsay Valdés, aseguró que Alicia Alonso es y será el ejemplo a seguir de miles de bailarines.

La Prima Ballerina Assoluta falleció este jueves a los 98 años, en La Habana, la ciudad donde nació el 21 de diciembre de 1920.

Valdés, primera figura del Ballet Nacional de Cuba y alumna de la Alonso, reafirmó, ahora más que nunca su compromiso de seguir sus pasos, y perpetuar su legado histórico en el ballet cubano, que se fortalece.

La artista declaró que su técnica poderosa y gran histrionismo, su rectitud y exigencia, constituyen un ejemplo a seguir para bailarines de todo el mundo, y añade que es imposible no mencionarla como el referente del ballet cubano, debido a su empeño y resultados, por mostrar al mundo entero nuestra escuela de ballet, y expandir la danza a todos aquellos que aman las artes.

