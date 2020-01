Los torcedores en aniversario de la CTC

La Habana, Cuba.- A partir de las 8 de la noche será la Fiesta de Cayo Hueso, por el aniversario 81 de la Central de Trabajadores de Cuba, en la que actuarán la orquesta de Arnaldo Rodríguez y su Talismán y otros grupos musicales.

El festejo se realizará en el Palacio de Torcedores, en la esquina de San Miguel y Marqués González, y contará con actuaciones de Yaíma Sáez, una de las cantantes más destacadas del variopinto panorama de la música cubana contemporánea.

También se presentará Bernardo Lichilín y las agrupaciones Patrimonio de la música cubana, el Coro Folklórico Nacional, que dirige la maestra Maité Caballero y la orquesta de Pancho El Bravo, por el violinista Pablo Aguilar.

Integran el elenco, la Orquesta Juvenil de Guitarras, dirigida por el maestro Esteban Campusano; Eudy Leslie, primer actor del grupo Teatro Cimarrón, y los grupos de baile Liberación y Lenguaje de la Danza.

