La capital está de aniversario

La Habana, Cuba. – A propósito de los 500 años de la fundación de La Habana se han organizado una serie de actividades en la calle Galiano, en las cuales el Centro de Estudios Italia-Cuba, de la ciudad de Turín, está directamente involucrado.

Entre ellas destaca una muestra de fotografía que se inaugurará este 5 de noviembre, en el Teatro América, en homenaje al italiano Gino Doné, que fue uno de los 82 expedicionarios que arribaron por Las Coloradas, para recomenzar la lucha armada en la Sierra Maestra.

La curaduría de la exposición en homenaje a Gino Doné, estuvo a cargo de Gilberto Forneris, Presidente del Centro de Estudio Italia – Cuba de Turín, y por su Vicepresidente Pier Carlo Porporato.

Ese mismo día, se presentará a las 6 de la tarde en el mismo coliseo el concierto La guitarra en Italia, Retrato de una época, de la soprano cubano-italiana Ileana Jiménez, y del guitarrista cubano Rolando Macías.

