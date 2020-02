Google reconoce a María Teresa Vera

La Habana, Cuba. – El buscador de Google para Internet resalta hoy el aniversario 125 del natalicio de la cantautora cubana María Teresa Vera, dedicando su portada a la reconocida artista nacida el 6 de febrero de 1895 en la localidad de Guanajay.

En su denominado Doodle que encabeza la página de búsqueda de Google, se destaca la efeméride cultural, sin dudas un reconocimiento a la intérprete de canciones inmortales como Veinte años, Por qué me siento triste, No me sabes querer y Yo quiero que tú sepas.

María Teresa Vera desarrolló una larga y fructífera carrera musical, como autora e intérprete, así como su dúo con Lorenzo Hierrezuelo, con compartió escena durante 27 años dejando para la historia piezas que hoy conforman el patrimonio sonoro de Cuba.

El 17 de diciembre de 1965 murió en La Habana la distinguida artista, la que hoy Google rinde homenaje dedicándole su logotipo temporal, sección solo destinada a destacar grandes acontecimientos y personalidades del mundo.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.