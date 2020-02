Gana México el Premio “Pensar a contracorriente”

La Habana, Cuba. – Por su ensayo Venezuela, La dinámica actual en latinaomérica y las relaciones con Rusia en un contexto cambiante el mexicano José Antonio Hernández Macías conquistó el Premio Pensar a Contracorriente en su décimo séptima edición.

Ese lauro se convoca para difundir el pensamiento crítico sobre problemas y desafíos acuciantes, desde perspectivas de sentido anticolonial y antimperialista que aporte a una teoría política, económica y jurídica emancipadora.

En la sede de la Feria Internacional del Libro de La Habana se entregó el séptimo Premio Especial Una especie en peligro al cubano Leonel Caraballo, por su texto Había una vez una especie, que se llamó humana, de consistente riqueza teórica y profundo análisis científico.

Una mención en ese concurso fue para el trabajo Laberintos del neoliberalismo: El consumidor soberano y la democracia neoliberal, de Delia Luisa López, de Cuba.

En la Feria Internacional del Libro de La Habana tiene espacio el pensamiento político del Comandante Hugo Chávez Frías, líder de la Revolución Bolivariana, como fuente permanente de consulta ante la escalada de amenazas y agresiones del imperio.

Adán Chávez, embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Cuba, presentó en la Cabaña el volumen Hugo Chávez: Pensamiento antimperialista y unión de los pueblos, compilación de 12 discursos del entrañable líder publicada por el Centro de Altos Estudios de su obra.

La feria del libro también rindió homenaje a la Fundación Fernando Ortiz por sus 25 años de fecunda labor intelectual, y a su presidente, el escritor y etnólogo Miguel Barnet en sus 80.

Hoy la Asociación Hermanos Saíz entregará sus premios Calendario en teatro, ciencia ficción, literatura infanto-juvenil, narrativa, ensayo y poesía.

