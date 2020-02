Eugenio Hernández; el habla popular cubana en forma de literatura

La Habana, Cuba. – Eugenio Hernández Espinosa no hace literatura de adorno para turistas ociosos, tal como aseveró este lunes el Premio Nacional de Literatura Rogelio Martínez Furé.

Asesor del autor de María Antonia, Martínez Furé resaltó que su amigo ha convertido el habla popular cubana en una forma de literatura -de altos valores estéticos- y lo catalogó entre los más importantes dramaturgos y escritores en la variante cubana del español caribeño.

En un panel integrado por Gerardo Fulleda, Víctor Fowler y Rogelio Riverón, el poeta Alberto Curbelo significó la profunda educación patriótica del también director y comentó detalles de su libro testimonial titulado La pupila negra. Teatro y terruño en Eugenio Hernández Espinosa.

El Negro Grande del Teatro Cubano agradeció la dedicatoria de la XXIX Feria Internacional del Libro y narró anécdotas poco conocidas de su vida.

La jornada de este lunes en la Feria Internacional del Libro de La Habana contó con el conversatorio de la argentina Kuki Míller, directora de Ediciones de La Flor y editora de la super heroína latinoamericana: Mafalda.

Collage Ediciones del Fondo Cubano de Bienes Culturales presentó dos volúmenes: Sosabravo sobre papel, dedicado al patriarca de la plástica cubana contemporánea y José Villa Soberón. Hijo del espacio, sobre la obra del célebre escultor.

Se entregaron los Premios Nacionales, de Edición a Norma Suárez, de la editorial Nuevo Milenio, y el de Diseño del Libro a Ernesto Niebla, de la editora del Consejo de Estado, ambos correspondientes al 2019.

Luis Manuel Pérez mereció el Premio de Poesía Nicolás Guillén, mientras que Julio Llanes y Atilio Caballero se adjudicaron el Premio Alejo Carpentier en novela y cuento.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.