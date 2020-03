El rostro de los días: la nueva telenovela cubana

La Habana, Cuba. – Esta noche comienza a trasmitirse por el canal Cubavisión la telenovela El rostro de los días, con dirección general de Noemí Cartaya y 83 capítulos que centrarán su atención en fenómenos como el envejecimiento de la población y el declive de la natalidad.

El guión es de Angel Luis Martínez y Sergei Svoboda, a partir de hechos reales y uno de sus escenarios principales es un hogar materno que acoge a embarazadas con factores de riesgo.

La nueva telenovela -codirigida por Rafael “Felo” Ruiz- abordará diversas visiones, desde parejas que no pueden concebir hijos hasta madres solteras y embarazos no deseados, según anticipa el sitio web de la Televisión Cubana.

Tamara Morales, Yasmín Gómez y Erdwin Fernández, Luisa María Jiménez, Daysi Granados, Fernando Hechavarría, Yía Camaño, Denys Ramos y Alicia Hechavarría son algunos de los actores de El rostro de los días.

