Editoriales de Holguín en Feria del Libro

Holguín, Cuba. – Editores y autores de cinco editoriales holguineras participan en actividades de la XXIX Feria del Libro, que inicia hoy en su sede capitalina de San Carlos de La Cabaña.

A la decana Ediciones Holguín del Centro Provincial del Libro y la Literatura y La Luz, de la Asociación Hermanos Saíz, se suman Cuadernos Papiro, del Fondo Cubano de Bienes Culturales, La Mezquita, de la Unión de Historiadores de Cuba, y el sello universitario Conciencia Ediciones.

La oferta incluye Orishas: leyendas y tradiciones, e Ínsula embrujada, por Cuadernos Papiro, así como La máquina de los recuerdos, Premio Celestino de Cuentos de Evelin Queipo, y Destino Cuba, del dramaturgo Freddy Núñez, por Ediciones La Luz.

Ediciones Holguín destaca el título Patria, espíritu y modernidad en José Martí, de varios autores, y Quien bien te quiere te hará reír, textos de Onelio Escalona para el dúo Caricare.

