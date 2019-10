Anuncian gala de homenaje a Alicia Alonso en Matanzas

Matanzas, Cuba. – Una función de homenaje póstumo a la Prima Ballerina Assoluta Alicia Alonso, ofrecerá el Ballet Nacional de Cuba, este viernes en el teatro Sauto, en Matanzas, Monumento Nacional e institución que abrirá un libro de condolencias.

Kalec Acosta, director del Sauto, rememoró la primera presentación de Alicia en la Atenas de Cuba, ocasión en la que de manera desafiante se dirigió a los matanceros y fustigó la represión del gobierno de turno.

Alicia fue una presencia asidua, promotora y unificadora para este coliseo, declaró Acosta, quien comentó que fue una amiga que defendió la unión de las instituciones artísticas.

En honor a Alicia, este viernes el Ballet Nacional de Cuba mantendrá el programa Las Sílfides, Muñecos y Nuestros valses, con la presencia de Viengsay Valdés, subdirectora artística, y la función será transmitida en pantallas frente al teatro en la Plaza de La Vigía.

En todos aparece, en todos existe Alicia Alonso, somos continuadores de esa gran obra de los fundadores del Ballet Nacional de Cuba donde podemos tributar mejor es en las tablas, afirmó en Matanzas, Viengsay Valdés, subdirectora artística de la citada compañía.

No hay nadie que no conozca a Alicia Alonso, su nombre se asocia automáticamente con la palabra ballet, y no estaríamos aquí sin su obra didáctica, ella nos aconsejaba en cada momento, añadió Valdés en el Teatro Sauto.

Asimismo, la subdirectora artística de la compañía señaló que el teatro Sauto será subsede del Festival Internacional de Ballet de La Habana, previsto del 28 de octubre al 6 de noviembre del año próximo.

Resaltó Viengsay que el programa abrirá con Las Sílfides, y su presentación rememorará el pasado, la tradición, y le sucederán otras más populares como Muñecos, con coreografía de Alberto Méndez.

