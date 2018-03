Trump contra un gigante

La Habana, Cuba. – La irracional y arrogante promesa electoral de “los Estados Unidos primero” sigue cobrando cuerpo a manos de la administración de Donald Trump.

En consecuencia, su gobierno ha desencadenado serias tensiones económicas con China, un gigante internacional ya catalogado por algunos analistas como cabecera comercial del orbe.

En consecuencia, el magnate inmobiliario devenido jefe de la Oficina Oval, suscribió hace apenas unos días la orden que elevará los aranceles a las importaciones desde China en unos 60 mil millones de dólares. A la vez que impondrá multas y restricciones a las inversiones de Pekín en sectores estratégicos norteamericanos, y una demanda en su contra de la Organización Mundial de Comercio (OMC), entidad a la que el mismo Trump definió en su día como “desastrosa” para su país.

Ante la nueva medida anti China de Donald Trump, el Ministerio de Comercio del gigante asiático aseguró que el país “sin duda tomará todas las medidas necesarias para defender con resolución sus derechos e intereses legítimos”.

Mientras, el rotativo The Wall Street Journal precisó que como parte de esa respuesta las autoridades chinas preparan un “castigo” a importaciones estadounidenses, sobre todo en los sectores de la agricultura y la ganadería.

Se trata- añadió la publicación- de aranceles diseñados “para hacer daño político al presidente”, pues atañen especialmente a embarques como la soja, el sorgo y el ganado porcino, que provienen de estados que votaron por Trump.

De manera que estamos en presencia de un nuevo dislate de la Casa Blanca que nadie sabe aún cómo terminará.

