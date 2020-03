Trump-Bolsonaro, intensos carnales

La Habana, Cuba. – Washington y la Brasilia de Jair Bolsonaro decidieron profundizar su alianza militar contra las fuerzas progresistas a escala latinoamericana y global.

El acuerdo de marras fue suscrito este marzo por el presidente del gigante sudamericano y el almirante Cráig Fáler, jefe del Comando Sur, al término de las conversaciones del primero con su homólogo gringo, Donald Trump, a quien visitó en su lujoso complejo floridano Golf Mar-a-Lago.

En el exultante ambiente que ha caracterizado los encuentros entre ambos personajes se llegó a la conclusión de lo beneficioso de suscribir un pacto de defensa que permita “elevar las capacidades militares mutuas” de manera de “actuar” en conjunto contra todo aquello que pueda subvertir los intereses políticos y estratégicos que ambos gobiernos suscriben.

El nuevo pacto militar entre Jair Bolsonaro y la administración de Donald Trump abre el camino para que Estados Unidos y Brasil “desarrollen proyectos futuros conjuntos, incluyendo la posibilidad de mejorar o suministrar nuevas capacidades militares”, según reza un comunicado del ministerio brasileño de Defensa.

El documento de marras, suscrito en Miami, abunda además en que se hace necesario “reducir los procesos burocráticos en el comercio de productos militares” entre ambos países.

También abre para Brasil el mercado de Estados Unidos y le facilita la entrada de los productos brasileños en los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, de la cual Bolsonaro es “aliado preferencial” por recomendación de Trump.

