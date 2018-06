Jardines del Rey; una perla en la corona del soberano

Ciego de Ávila, Cuba. – Aquello fue una guerra sin muertos, dice con seguridad Lésner Gómez, al recordar el paso del devastador huracán Irma por la cayería del norte de Ciego de Ávila.

El subdelegado del Ministerio de Turismo (MINTUR) en el territorio avileño admite que vivió momentos de angustia durante el azote del meteoro, que dañó todas las instalaciones en Jardines del Rey.

En los cayos Coco y Guillermo, que pertenecen a esa jurisdicción, hoy parece que no ha sucedido nada. El trabajo mancomunado de varios organismos permitió una rápida recuperación, pues Irma azotó la zona el 9 de septiembre y el 28 de octubre se abrió la primera de las instalaciones dañadas.

En noviembre, los entonces 16 hoteles de Jardines del Rey estaban abiertos y ocupados por miles de asombrados vacacionistas, que asistieron al renacer de ese destino turístico.



Los cayos Coco y Guillermo, que como destino turístico están a punto de cumplir sus primeros 25 años, tienen un ambicioso programa de desarrollo, a partir del potencial para llegar hasta poco más de 24 mil capacidades de alojamiento.

Podemos ser uno de los grandes destinos turísticos nacionales, dice el académico Eduardo Veiga, un hombre implicado en los planes de crecimiento del lugar.

En la actualidad hay unas 8 mil capacidades y reciben medio millón de visitantes anuales, pero a la vuelta de unos años se pretende tener allí 43 hoteles y alojar a millón y medio de vacacionistas. Y lo mejor de todo es que ese crecimiento, estudiado y planificado, será de manera amigable con el medio ambiente.

Jardines del Rey será entonces un destino turístico que podrá ser considerado como la perla en la corona del soberano.

