Estados Unidos; empeño injerencista

La Habana, Cuba. – Por tercera vez desde su estreno en Washington, el vicepresidente norteamericano, Maike Pence , visita a América Latina.

Esta vez su gira comprende Brasil, Ecuador y Guatemala, países a los que acude con el confeso interés de seguir ahondando el proceso de destrucción de los logros progresistas de nuestra región, sumados por intermedio de los gobiernos populares que ejercieron su mandato en años recientes.

En Brasil es evidente que dará un espaldarazo al gobierno golpista de Michel Temer y a la oligarquía local, empeñados por estos días en evitar la posible candidatura de Luiz Inacio Lula da Silva a los cercanos comicios presidenciales, aun cuando acumula la mayor cuota de preferencia, a pesar de su injusto encarcelamiento por una acusación de pretendidos actos de corrupción.

La tercera gira de Maike Pence por América Latina persigue, además, el intento de sumar a las nuevas autoridades gubernamentales ecuatorianas al bloque derechista integrado en la zona a instancias de Washington, y que hace un especial esfuerzo por desbancar a la Revolución Bolivariana de Venezuela y restaurar las doctrinas de dominio imperialista al Sur del Río Bravo.

Se trata de una labor de zapa y destrucción nada simulada, que agita nuevamente los ripios de la inaceptable Doctrina Monroe como pivotes de la actuación de la primera potencia capitalista con relación a sus vecinos del Sur.

En pocas palabras, Estados Unidos otra vez en el centro hemisférico con el poder ilimitado de hacer y deshacer en lo que siempre ha estimado su traspatio geográfico, económico y político.

