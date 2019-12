El ducado bajo asedio

La Habana, Cuba. – Parece que se extenderá bastante el pulso en Colombia entre el gobierno de Iván Duque y las protestas populares.

Cuando se había abierto un diálogo entre las dos partes, todo se vino abajo con la muerte del joven Dilan Cruz, a quien un policía le disparó en la cabeza con una lata de gas lacrimógeno. Organizaciones estudiantiles y sindicales no han modificado sus reclamos, que tienen que ver con el llamado Paquetazo, el más reciente rumbo económico adoptado por el gobierno.

Los manifestantes rechazan la reforma de las pensiones y demandan un compromiso gubernamental de no poner en marcha nuevas reformas laborales. También se le exige a la administración Duque que reencauce la aplicación de los acuerdos alcanzados hace tres años entre el Estado y las guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

La acción de las fuerzas represivas colombianas durante las manifestaciones está bajo la lupa popular, en especial el Escuadrón Móvil Antidisturbios, uno de cuyos efectivos asesinó al joven Dilan Cruz.

La muerte de ese joven desató un debate acerca de los desmanes históricos de los efectivos de esa unidad, victimarios de muchas personas en otras circunstancias. La brutalidad policial está documentada en videos profesionales y aficionados, donde además se aprecia la complicidad de los uniformados con grupos de encapuchados que promueven la violencia. Todo ha llegado a un punto en que DOS congresistas denunciaron ante la Fiscalía a la policía y al Estado por homicidio. La situación está bien complicada en Colombia para el presidente IVÁN DUQUE, quien sabe que su ducado está bajo asedio.

