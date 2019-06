Cuba-Estados Unidos, duro golpe a los cuentapropistas

La Habana, Cuba. – La nueva embestida de Washington contra Cuba provoca un grave daño a sus pequeños empresarios.

Impuesta bajo la sombrilla de su ahora vigente ley Helms-Burton, prohíben que continúen los viajes de cruceros a la nación antillana. Como parte de un endurecimiento del bloqueo a visitas de estadounidenses, algo único sobre el planeta.

Observadores advirtieron que ese otro apretón al cerco tendido alrededor de Cuba no pudo evitar un resbalón. Fue cuando el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, al anunciarlo, reconoció que sus medidas hasta aquí han sufrido un relajamiento.

Dicho funcionario, que en su intento por hacer medianamente creíbles sus nuevos zarpazos, apeló a corroídas ideas. ¿Qué dijo el señor Mnuchin? Lo hacen porque Cuba lleva a cabo una injerencia en los asuntos domésticos de Venezuela y Nicaragua.

¿Quiénes, a manera de ejemplo, repiten su campaña sobre la supuesta intromisión cubana en Venezuela? Los mismos que, por boca del presidente Donald Trump la amenazaron públicamente con una invasión militar. Pero hace poco, el mismo Secretario del Tesoro, Mnuchin, proclamó nuevos castigos contra Venezuela.

Añadió que esas acciones ayudarán a mantener lejos la actividad de inteligencia y los dólares cubanos.

Expertos en procesos electorales, con sede en la Florida, han insistido en opinar que todo lo dicho va acompañado de un sólido tufo electoral. Punto de vista que, al menos hasta el sol de hoy, nadie les ha rebatido. Hacen notar las heridas que esos nuevos apretones de asfixia económica le infieren también al denominado sector cuentapropista de Cuba.

Así lo demuestra, entre otros ejemplos, el brutal ensañamiento de Washington contra el turismo que arriba a suelo cubano.

