Ciénaga de Zapata, cuando el agua se negó en salir

La Habana, Cuba. – Ubicada al sur de Matanzas, la Ciénaga de Zapata es una de las regiones cubanas más bajas con respecto al nivel del mar, factor que propicia el estancamiento de las aguas superficiales.

El temporal desatado por la tormenta subtropical Alberto arrojó sobre esa zona fuertes precipitaciones, a lo que se sumaron las avenidas de agua procedentes del escurrimiento de territorios ubicados más al Norte.

La Ceiba, Bermeja, San Blas, Cayo Ramona, Helechal y otros puntos del Este de la península de Zapata fueron inundados, razón que obligó a mover a más de 3 mil personas hacia zonas seguras, mientras ante un entorno tan complejo, las autoridades sanitarias desarrollan un programa de vacunación, cloración del agua, y un estricto control epidemiológico para prever la propagación de enfermedades.

El Estado cubano ha dispuesto recursos materiales, financieros y humanos para preservar en la Ciénaga de Zapata la vida de quienes vieron convertidas sus comunidades en lagunas por la tormenta subtropical Alberto.

Cuando las aguas aún ocupan porciones de tierra, se impone una actitud responsable. De nada valdrá el esfuerzo por proteger vidas, si algunos de manera osada se adentran en las zonas inundadas para pescar, cazar o nadar en aguas turbias.

Las autoridades sanitarias alertan no usar agua de los pozos de la región, casi todos contaminados, mientras el consumo de pescado, cangrejos y otras especies, se recomienda cuando se sepa su procedencia, dada la situación creada por las inundaciones.

La actitud responsable de cada cual es vital para preservar lo más valioso: la vida.

