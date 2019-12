 Proponen accidente geográfico cubano como elemento natural destacado

Especialistas de la Unidad Provincial de Servicios Ambientales en Guantánamo concluyeron estudios físico-geográficos sobre componentes naturales del Paso de los Alemanes para su propuesta oficial como Elemento Natural Destacado del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

Esa categoría de manejo se le concede a un área que contiene una o más características naturales de valor destacado o excepcional, por su rareza implícita y sus cualidades representativas o estéticas, y que puede contener valores histórico-culturales asociados.

El Paso de los Alemanes es una configuración geológica en forma de cueva por desprendimiento de una porción de terraza marina de emersión en esa zona del oriente cubano.

El resultado investigativo favorece un mayor conocimiento de la biodiversidad y utilización de potencialidades de la flora y fauna en ese paraje, así como también el desarrollo de programas de educación ambiental.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.