Un documento definitorio en la lucha contra Batista

Este 11 de marzo se cumplieron 60 años que se diera a conocer el Manifiesto del 26 de Julio al Pueblo de Cuba, firmado por Fidel en Altos del Naranjo, en la Comandancia de la Columna 1 en la Sierra Maestra.

En ese texto definitorio se anunciaba la huelga general de abril contra el régimen de Batista, y además, la consecución, sin tregua, de la guerra total contra ese oprobioso sistema.

El texto afirma que los que tenemos siempre delante el recuerdo de Frank País y José Antonio Echeverría como exponentes simbólicos de otros cientos de jóvenes igualmente valerosos, sufrimos como nadie, el crimen monstruoso e inútil que se está cometiendo contra Cuba.

El Manifiesto del 26 de Julio al Pueblo de Cuba dejó en 21 puntos, toda una guía para la acción.

